Известный музыкант похвастался бешеными тратами: два миллиона за раз

На днях Моргенштерн похвастался своими тратами в ЦУМе. В Сети появилось фото чеков, которые он держит в руке. Фото появилось в разделе "Сторис" в "Инстаграм" исполнителя. "2300000 рублей. Рекорд!" – написал он.
На следующем фото предстал его приятель, который несет множественные пакеты с барахлом из ЦУМа. В телеграм-канале "Только никому" на эту тему смачно подкололи артиста.
"Моргенштерн немного залетел на шопинг в ЦУМ. Алик молодец, все чеки сохранил. А то потом, если сдавать обратно, чтоб не было проблем, как у Ганвеста в Fendi", – говорится в сообщении.
Алишер хорошо поднялся после того, как спел с Тимати. Его стали любить еще больше. Однако что станет с татуированным мужчиной, который напоминает скорее 15-летнего мальчика, покажет время.
Ранее рэпер Моргенштерн похвастался своим новым автомобилем. Фотографию он разместил в "Инстаграм". На фото 22-летний исполнитель сидит за рулем машины и держит в руках газировку. Салон автомобиля имеет светлую обивку, оснащен кожаными креслами того же цвета, а на крыше имеется люк. По мнению одного из подписчиков, это "Мерседес", однако сам артист пока не назвал марку машины.
Недавно Алишер Моргенштерн дал большое интервью Юрию Дудю – в нем он также рассказал о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному и об изменениях в своем политическом мировоззрении.
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