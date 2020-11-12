"Пусть уходит!": Лолита в ярости из-за возмутительного поступка Соседова

Конфликт между Лолитой Милявской и Сергеем Соседовым прослеживался с самого первого съемочного дня. С каждым выпуском противостояние певицы и критика лишь набирало обороты. Они уже отказываются работать вместе.
Один из недавних съемочных дней заканчивался выступлением Лолиты. Продюсер шоу Вадим Такменев попросил членов жюри задержаться ради сольного номера артистки. Соседов отказался ждать Милявскую: "Я не хочу ее слушать!".
Певица услышала сказанные Сергеем слова. Молчать она не стала. "Не хочет – пусть уходит! ", – выкрикнула Лолита из-за кулис. Сгладить углы решила певица MARUV. Она уговорила остаться Соседова ради нее. По словам одной из зрительниц, Милявская не на шутку разозлилась из-за поступка музыкального критика.
Увидеть некоторые моменты конфликта Лолиты и Сергея зрители смогут в конце ноября, когда в эфир выйдут первые выпуски шоу.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Милявская довела до слез Соседова. Музыкальный критик не выдержал хамского отношения к себе. Люди из массовки были шокированы происходящим в съемочном павильоне.
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