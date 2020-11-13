В мехах и с голыми коленками: Киркоров, Стоцкая и Лазарев на площадке "Сватов"

Кадр обнародовал личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин. Он опубликовал фото в личном микроблоге.
На снимке укутанный в меха Филипп Киркоров беседует с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым. Рядом в пушистом манто, с голыми коленками и в сапогах стоит вокалистка Анастасия Стоцкая. Она внимательно следит за беседой артистов. Судя по всему, фото было создано в перерыве между дублями.
"Мой редкий кадр со съемок "Сватов", – подписал фото Родин.
Киркоров, Лазарев и Стоцкая были частью проекта "Новогодние сваты" в 2011 году. Знаменитости играли самих себя.
По сюжету Филипп и Анастасия заблудились в сельской местности, когда ехали на корпоратив. Поп-король и его фаворитка оказались в трудной ситуации: они не смогли заселиться в отель, так как свободных мест не было, а у их автомобиля какие-то пьянчуги сняли колеса.
Киркоров и Стоцкая решают ехать на автобусе. На станции вокалисты встречают коллегу по цеху Сергея Лазарева. Звезды шоу-бизнеса пытаются купить билет, но их старания оказываются тщетными.
Столичных знаменитостей выручают главные герои "Новогодних сватов" Иван Будько и Юрий Ковалев. Персонажи, случайно столкнувшись с вокалистами, приглашают их к себе домой.
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