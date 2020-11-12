Новый поворот в деле с квартирой Федосеевой-Шукшиной: Алибасов будет бороться

Несколько дней назад стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым. Однако артистке предстоит не только бракоразводный процесс, но и очередные разбирательства, связанные с квартирой в Новой Москве.

12 октября Троицкий районный суд постановил вернуть недвижимость во владения пенсионерки, но пока еще законный супруг знаменитости не согласен с решением. Спустя месяц продюсер отнес документы в вышестоящую инстанцию – он планирует обжаловать постановление.

По словам директора Бари Алибасова, артист не может смириться с подобным положением дел. Шоумен уверен, что в момент подписания бумаг Лидия Федосеева-Шукшина находилась в здравом уме и твердой памяти. Как отметил представитель продюсера, скорее всего, уже позже артистка приняла решение вернуть себе недвижимость – не исключено, что под влиянием родственников.

Адвокат Бари Алибасова считает, что суд вынес решение, основанное не на законах Российской Федерации. Ольга Митрофанова уверена, что признание сделки недействительной противоречит логике. Также юрист вспомнила случай, когда актриса уже дарила жилье родственникам, а затем забирала его назад, и тогда суд встал на сторону новых владельцев недвижимости.

Напомним, скандал с квартирой в Новой Москве разгорелся несколько месяцев назад. Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что подарила жилплощадь Бари Алибасову, а тот, в свою очередь, переписал ее на своего помощника. Спустя время актриса захотела вернуть собственность, назвала супруга предателем и решила с ним развестись.