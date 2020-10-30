"Какие надо мозги иметь?": Федосеева-Шукшина взорвалась из-за чудовищной лжи

Лидия Федоссева-Шукшина впервые отреагировала на слухи о ее желании завести ребенка от Бари Алибасова. Якобы супруги планировали воспользоваться услугами суррогатной матери.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в беседе с журналистами ранее сообщала, что актриса и ее супруг Бари Алибасов хотят последовать примеру Эммануила Виторгана, который под 80 лет обзавелся маленькими детьми.

Когда брак Лидии Николаевны и Бари Каримовича затрещал по швам, про эту информацию многие забыли. О совместном ребенке супругов заговорили вновь осенью этого года. Журналисты решили выяснить подробности у самой актрисы.

Федосеева-Шукшина была удивлена, узнав об этих слухах. Она напомнила, что ей 82 года и вести речь о ее новых наследниках смешно. "Я со своими-то (детьми – Прим.ред.) не сидела", – отметила актриса. Она назвала разговоры о суррогатном материнстве чудовищной ложью.

"Как можно такое придумать, какие надо мозги иметь?", – возмутилась Лидия Николаевна.

Тем временем появились новые слухи, касающиеся личной жизни Федосеевой-Шукшиной и Алибасова. На днях продюсер опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как новая помощница Виктория делает ему массаж и исполняет приватный танец. Народ стал подозревать музыканта в интимной близости с молодой девушкой.