"Какие надо мозги иметь?": Федосеева-Шукшина взорвалась из-за чудовищной лжи

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в беседе с журналистами ранее сообщала, что актриса и ее супруг Бари Алибасов хотят последовать примеру Эммануила Виторгана, который под 80 лет обзавелся маленькими детьми.
Когда брак Лидии Николаевны и Бари Каримовича затрещал по швам, про эту информацию многие забыли. О совместном ребенке супругов заговорили вновь осенью этого года. Журналисты решили выяснить подробности у самой актрисы.
Федосеева-Шукшина была удивлена, узнав об этих слухах. Она напомнила, что ей 82 года и вести речь о ее новых наследниках смешно. "Я со своими-то (детьми – Прим.ред.) не сидела", – отметила актриса. Она назвала разговоры о суррогатном материнстве чудовищной ложью.
"Как можно такое придумать, какие надо мозги иметь?", – возмутилась Лидия Николаевна.
Тем временем появились новые слухи, касающиеся личной жизни Федосеевой-Шукшиной и Алибасова. На днях продюсер опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как новая помощница Виктория делает ему массаж и исполняет приватный танец. Народ стал подозревать музыканта в интимной близости с молодой девушкой.
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