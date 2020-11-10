"Мы с папой плачем": Алибасовы страдают после печального события

Сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал, что они с отцом обсуждают общее горе. Душевную боль родственники заливают алкоголем.

Поклонники уже сбились со счета, сколько раз Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина разводились и снова сходились на словах. На днях вдова писателя Василия Шукшина снова подала на развод с продюсером. Оказалось, что в жизни сына музыканта – Бари Алибасова-младшего в жизни происходит то же самое, пишет WomanHit.ru

Супруга Бари-младшего Виолетта подала на развод. При этом мужчина узнал эту неприятную новость совершенно случайно. Он не был в курсе происходящего.

"Мы вместе с папой сейчас плачем, накатили по этому поводу. Потому что у нас с отцом совместная семейная трагедия: нас бросили жены", – рассказал Бари.

Причиной произошедшего Алибасов назвал свои измены жене. Причем он и слышать не хочет о том, чтобы хранить супружескую верность. Его позиция такая: "Сплю, с кем хочу". А ультиматумов в семье музыкального продюсера, как уже все поняли, не любят. В таком случае мужчины скандального семейства просто отворачиваются от своей второй половинки.

Жена Виолетта даже угрожала Бари тем, что отнимет у него дочь и запретит ему с ней видеться. Но плотские утехи оказались для него превыше святого.



Бари Алибасов-младший некоторое время даже жил отдельно от своей семьи. Но это не помогло. Ведь известно, сколько волка не корми – все равно в лес смотрит. Так было и в семи предыдущих браках Бари.

Алибасов много раз пытался спать только с женой, но все тщетно. Три раза Бари и Виолетта ходили в суд. Она даже подавала на алименты. Тогда Бари поставил супруге определенные условия, ведь у него тоже есть свои требования. В первую очередь, это, конечно, касается секса. Но она не смогла их выполнить. И однажды во время одной из очередных ссор Виолетта выпалила: "Ты вообще мне уже не муж". Тогда то и вскрылась правда о том, что Бари уже официально холостяк.