Известный хореограф осадил Пугачеву: В такой жести я не буду участвовать

Во всех социальных сетях гремят новости об интервью Мигеля. Хореограф жестко отозвался о многих, с кем работал. Прошелся он даже по главной персоне российского шоу-бизнеса – Алле Пугачевой.

Мигель рассказал, что пообещал себе больше никогда не работать с Примадонной и обещание свое сдержал. Причиной такой категоричности стал неприятный для него опыт: хореограф однажды ставил певице номера и не оценил ее методы воспитания коллектива.

Артист полностью уверен: работать с Аллой Борисовной можно только в том случае, если ты – человек, который давно "при ней". Он утверждает, что видел "целый ряд русских артистов, которых она отчитывала", и не имел никакого желания быть частью этого.

Мигель сделал свою работу, его поблагодарили. Все, кроме самой Пугачевой. По его словам, она посмотрела на него и сказала, что он своенравный, но это значит только то, что добьется всего, что желает. Так он и ушел.

Танцор упомянул, что после инцидента команда Аллы Борисовны связывалась с ним несколько раз и предлагала работу. Однако они получили лишь отказ.

Напомним, недавно Примадонна стала участницей еще одного громкого скандала. Ходят слухи, что она посоветовала Игорю Крутому отказаться от приглашения Ольги Бузовой на "Голубой огонек". Объясняется это тем, что певица не соответствует формату, и ее вокальные данные слишком слабы для такого концерта.