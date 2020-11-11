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"У нас с ней были разные отношения": Разин метит на место Галкина

Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Солист группы "Ласковый май" Андрей Разин любит ностальгировать. Часто вспоминает свою жизнь у истоков группы, рассказывает разные истории с участием звезд российского шоу-бизнеса. Одним из наиболее упоминаемых персонажей является Алла Пугачева, отношения с которой у артиста достаточно сложные.
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Вчера Разин опубликовал целый пост, посвященный Примадонне. По его словам, на этот поступок его подтолкнул прием у врача, и он, несмотря ни на что, любит и уважает певицу.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

"Я не нападаю на неё. Я её творчество уважаю и очень люблю, но у нас с ней были своеобразные отношения. Мы с ней то дружили, то ссорились. То она на нас наезжала, то мы на неё, но это – рабочие моменты. А в целом, я всегда говорил, что уважаю Аллу Борисовну. Она была моим кумиром в детстве и, благодаря ей, я стал артистом."

Андрей рассказал, что вот уже 35 лет он на сцене, дал тысячи концертов и осчастливил миллионы людей.

И все это, благодаря, конечно же, этой женщине – Алле Борисовне Пугачёвой, которая являлась моим вдохновителем. Она и Донна Саммер – два человека, которых я любил, люблю и буду уважать всегда. К сожалению, Донны Саммер уже нет в живых, но Алла Борисовна остается в душе моим учителем, наставником и кумиром.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

К сожалению, комментарии под постом артист ограничил, и оценить реакцию поклонников не представляется возможным.

Напомним, группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Андрей Разин присоединился к коллективу не сразу, но стал не только солистом, но и директором. К 1990 году ему удалось довести группу до пика популярности.

11 ноября 2020, 10:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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