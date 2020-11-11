"У нас с ней были разные отношения": Разин метит на место Галкина

Солист группы "Ласковый май" Андрей Разин любит ностальгировать. Часто вспоминает свою жизнь у истоков группы, рассказывает разные истории с участием звезд российского шоу-бизнеса. Одним из наиболее упоминаемых персонажей является Алла Пугачева, отношения с которой у артиста достаточно сложные.

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