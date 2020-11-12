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Шоу-бизнес

"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота

Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярный артист Максим Виторган достаточно часто дает интервью. В новом выпуске шоу "Георгий за кадром" он поделился интересными подробностями своей жизни сегодня.
прочитано 881 раз

Актер рассказал, что экс-супруга Ксения Собчак вовсе не явилась для него золотым билетом в счастливое будущее, как многие думают. Все это – не более чем слухи. Напротив, когда они официально поженились, его карьера пошла на спад.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Не было ни интересных работ, ни большого количества предложений и все из-за жены. Телевизионная деятельность Ксении оказалась Максиму не в плюс.

Также Виторган сорвался и рассказал о том, как сильно устал от всеми любимого "Дня радио". Спектакль на сцене около 20 лет, зрителей все больше, цены на билеты все выше, но актеру просто надоело. Он называет их с коллегами "пожилыми людьми", пытающимися "выдавить из себя юмор", и подчеркивает, что смех полного зала уже стал обижать его.

Напомним, на тот момент уже дважды разведенный Максим встретился с Ксенией Собчак в 2011 году. В 2013 пара уже официально оформила отношения. Пышной свадьбы не было: только самые близкие. Три года спустя родился сын Платон, которому Максим уделял и продолжает уделять много времени. В 2018 году звезды объявили о разводе. Известно, что сейчас Максима связывают романтические отношения с актрисой Нино Нинидзе, о которой крайне лестно отзывается Ксения. В настоящий момент актер участвует в большом количестве проектов и является одной из наиболее востребованных звезд российского шоу-бизнеса.

12 ноября 2020, 12:00 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Что то не припомню таких оглушительных ролей Максима, что он устал от зрителей и смеха в зале. В "о чем говорят мужчины" в конце фильма рыгнул ( простите) - это великая роль? Ксюха быстро избавилась от балласта в его лице, как и предыдущие жены.
Да, Максим не звезда, все согласны. А что приобрела? Человека с больным воображением, физически и духовно неприятным.
Гость
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НИКАКОЙ! как можно было жениться на девке без тормозов. Для неё это был единственный шанс очиститься, да и кроме Виторгана камикадзе не было. Собчак очень хитрая, подлая. но....находчивая. В результате актёр что-то всё пыжится, но рога никуда не денутся. Даже Нино не удачно спасает положение. А Максиму хочется пожелать не позориться вспоминаниями о греховодной Собчак, а стать достойным актёром, как родители. Ведь человек он неплохой, в отличии от недоразумия с амбициями Богомолова. Как они с Собчак сейчас балдеют, что привлекли внимание к себе. Позор и ещё большее презрение их ожидают.
Гость
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Что то не припомню таких оглушительных ролей Максима, что он устал от зрителей и смеха в зале. В "о чем говорят мужчины" в конце фильма рыгнул ( простите) - это великая роль? Ксюха быстро избавилась от балласта в его лице, как и предыдущие жены.
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