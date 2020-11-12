"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота

Популярный артист Максим Виторган достаточно часто дает интервью. В новом выпуске шоу "Георгий за кадром" он поделился интересными подробностями своей жизни сегодня.

Актер рассказал, что экс-супруга Ксения Собчак вовсе не явилась для него золотым билетом в счастливое будущее, как многие думают. Все это – не более чем слухи. Напротив, когда они официально поженились, его карьера пошла на спад.

Не было ни интересных работ, ни большого количества предложений и все из-за жены. Телевизионная деятельность Ксении оказалась Максиму не в плюс.

Также Виторган сорвался и рассказал о том, как сильно устал от всеми любимого "Дня радио". Спектакль на сцене около 20 лет, зрителей все больше, цены на билеты все выше, но актеру просто надоело. Он называет их с коллегами "пожилыми людьми", пытающимися "выдавить из себя юмор", и подчеркивает, что смех полного зала уже стал обижать его.

Напомним, на тот момент уже дважды разведенный Максим встретился с Ксенией Собчак в 2011 году. В 2013 пара уже официально оформила отношения. Пышной свадьбы не было: только самые близкие. Три года спустя родился сын Платон, которому Максим уделял и продолжает уделять много времени. В 2018 году звезды объявили о разводе. Известно, что сейчас Максима связывают романтические отношения с актрисой Нино Нинидзе, о которой крайне лестно отзывается Ксения. В настоящий момент актер участвует в большом количестве проектов и является одной из наиболее востребованных звезд российского шоу-бизнеса.