"Воткну палец в глаз и вырву переносицу": Виторган заподозрил Собчак в интрижке с известным писателем

Актер Максим Виторган рассказал о первом знакомстве с писателем Александром Цыпкиным. Артист приревновал тогда еще жену Ксению Собчак к публицисту.

Не так давно на экраны вышел сериал "Беспринципные", основанный на серии рассказов литературного деятеля Александра Цыпкина. Одну из главных ролей в телепроекте исполнил актер Максим Виторган.

Как оказалось, актер и писатель познакомились задолго до начала съемок "Беспринципных". Много лет назад Максим Виторган заподозрил жену, журналистку Ксению Собчак, в интрижке с Александром Цыпкиным.

Виторган узнал, что благоверная в тайне от него посещала творческий вечер деятеля литературы. Журналистку случайно заложила певица Глюкоза. Вокалистка проболталась, мол, на вечеринке Цыпкина Собчак было очень весело.

Максим заподозрил жену в измене. Через приятеля актер нашел номер телефона предполагаемого любовника. По словам Виторгана, он был страшно зол на Собчак. "Планка упала, все кипит", – описал то свое состояние артист в свежем интервью.

Максим Виторган отметил, что Александру Цыпкину тогда досталось ни за что ни про что. По телефону актер обещал устроить темную писателю. "Я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу", – сказал Виторган Цыпкину и посоветовал держаться подальше от Собчак.

После небольшой паузы Александр предложил Максиму встать в очередь. Дескать, желающих его избить слишком много.

Отметим, что Александр Цыпкин в 2018 году женился на предпринимательнице Оксане Лаврентьевой. Максим Виторган в 2019-м развелся с Ксенией Собчак. По слухам, журналистка изменяла супругу с режиссером Константином Богомоловым. Сейчас актер встречается с коллегой по цеху Нино Нинидзе.