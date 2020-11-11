Анна Михалкова рассказала о пополнении в семье: Самое интересное начнется ночью

Семилетняя дочь уговорила Анну Михалкову завести нового жильца – котенка редкой породы девон-рекс. Актриса рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что в их доме уже есть собака, канарейка, рыбки, хомяки и даже улитки. После появления кошки дочь знаменитого режиссера думает о переезде.
Новый питомец очень активный. Михалкова пошутила, что конкурировать в этом с котенком может только ее дочь. Проведя некоторое время в компании животного, уставшая актриса захотела сбежать из дома.
Поклонники пришли в восторг, посмотрев видео с питомцем. Некоторые напомнили Анне: кошки чувствуют себя полноправными хозяевами дома, поэтому не стоит удивляться, если кажется, что животное выгоняет человека.
"Самое интересное начнется ночью, когда все засыпают, а коты просыпаются", – отметила одна из подписчиц.
Напомним, недавно пользователи Сети раскритиковали внешность Анны Михалковой. Одна из подписчиц назвала актрису некрасивой. Знаменитость молчать не стала. Она ответила злопыхательнице оригинально: "Лучше быть некрасивой, чем неумной".
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