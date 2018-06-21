Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

В "Гоголь-центре" состоялась премьера фильма Ли Чхан Дона "Пылающий" – номинанта на Золотую пальмовую ветвь прошедшего Каннского фестиваля, обладателя приза ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ. Корейский режиссер Ли Чхан Дон взял за основу сценария рассказ Харуки Мураками "Сжечь сарай", но его невероятное кинематографическое чувство подняло сюжет о парне-разнорабочем, влюбившемся в свою одноклассницу, до эпических высот притчи. Среди гостей, оценивших фильм, на премьере были замечены: Оксана Акиньшина, Ирина Безрукова, Елена Лядова, Юлия Снигирь, Ирина Хакамада, Анатолий Белый. Но самое большое внимание было приковано к Анне Михалковой, похудевшей на 15 килограммов. Все мучили ее вопросом: "Как?"
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