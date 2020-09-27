"Сильно неприятная мне младшая сестра": Михалкова перестала скрывать чувства

Звезда фильма "Кококо" решила заявить о чувствах к сестре Надежде Михалковой. Женщина разместила в инстаграм-канале архивные кадры с родственницей, дополнив их впечатляющим текстом. Анна Михалкова дала младшей сестре повод задуматься об их отношениях.
Актриса сообщила, что редко выражает эмоции по отношению к сестре, пытаясь скрывать сильные чувства с помощью шуток и ироничного поведения, так как хочет демонстрировать неуязвимость. В честь дня рождения Надежды Анна призналась ей в нежных чувствах, указав, что любит и обожает ее. Однако артистка добавила, что испытывает к имениннице неприязнь.
"Ты моя самая любимая, самая мудрая, самая красива, самая худая, самая длинноногая, самая молодая и уже от всего этого сильно неприятная мне младшая сестра", – выразилась Анна Михалкова то ли в шутку, то ли всерьез. Женщина добавила, что их жизнь с коллегой-родственницей напоминает высокохудожественный сериал, который создал талантливый автор.
Надежде Михалковой исполнилось 34 года, звездная сестра старше ее на 12 лет. Напомним, что Анна Михалкова пожаловалась на дочь, которая пошла в первый класс. Артистка заявила, что семилетняя Лида шокирует ее, так как активно приносит домой из школы чужие вещи.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Мужики смотрят только на внешность
Женщина не должна носить брюки
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сифилиона
Присмотритесь к мужчинам- не сходитесь сразу
Сколько нужно зарабатывать женщине...
я хочу быть страшная!