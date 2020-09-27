"Сильно неприятная мне младшая сестра": Михалкова перестала скрывать чувства

Анна Михалкова поздравила сестру с праздником в соцсети. Актриса не стала скрывать эмоций, которые оказались весьма необычными.

Звезда фильма "Кококо" решила заявить о чувствах к сестре Надежде Михалковой. Женщина разместила в инстаграм-канале архивные кадры с родственницей, дополнив их впечатляющим текстом. Анна Михалкова дала младшей сестре повод задуматься об их отношениях.

Актриса сообщила, что редко выражает эмоции по отношению к сестре, пытаясь скрывать сильные чувства с помощью шуток и ироничного поведения, так как хочет демонстрировать неуязвимость. В честь дня рождения Надежды Анна призналась ей в нежных чувствах, указав, что любит и обожает ее. Однако артистка добавила, что испытывает к имениннице неприязнь.

"Ты моя самая любимая, самая мудрая, самая красива, самая худая, самая длинноногая, самая молодая и уже от всего этого сильно неприятная мне младшая сестра", – выразилась Анна Михалкова то ли в шутку, то ли всерьез. Женщина добавила, что их жизнь с коллегой-родственницей напоминает высокохудожественный сериал, который создал талантливый автор.

Надежде Михалковой исполнилось 34 года, звездная сестра старше ее на 12 лет. Напомним, что Анна Михалкова пожаловалась на дочь, которая пошла в первый класс. Артистка заявила, что семилетняя Лида шокирует ее, так как активно приносит домой из школы чужие вещи.