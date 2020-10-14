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Шоу-бизнес
Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

Анна Михалкова. Фото:legion-media.ru
Анна Михалкова поделилась новой фотографией. Под снимком знаменитость поделилась советом, который поможет всем женщинам скрыть недостатки во внешности.
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46-летняя Михалкова старается следить за своей фигурой. Несколько лет назад актрисе удалось похудеть на 15 килограммов. Но Анна на этом не остановилась, она продолжает избавляться от лишнего веса.

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Но процесс этот не быстрый, поэтому пока можно прибегать к самому простому способу казаться стройнее – фотографировать себя сверху. Такое открытие для себя сделала Михалкова, поделившись подобным селфи.

Анна запечатлела себя с букетом тюльпанов. Цветы особенно подошли к разноцветной кофте актрисы. "Для всех кому больше.....ну скажем 18ти лет)) отличный ракурс для селфи! (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала знаменитость под снимком.

Поклонники признались, что тоже прибегают к такой хитрости, другие же не видят необходимости в сокрытии недостатков, поскольку принимают актрису такой, какая она есть. "Анна, мы вас любим в любом ракурсе", "Главное, не морщить лоб", "Очень классное фото", – отметили пользователи Сети.

Напомним, недавно Михалкова трогательно поздравила сестру с днем рождения. При этом актриса не стала скрывать, что испытывает к родственнице неприязнь, потому что та красивее и умнее ее.

Автор: 14 октября 2020, 01:58 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

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