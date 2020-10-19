"Нет красоты!": внешность нарядившейся в меха Михалковой вызвала горячие споры

Анна Михалкова опубликовала фото без макияжа. Снимок стал одним из обсуждаемых в ее инстаграм-аккаунте.

Анна Михалкова спокойно относится к своему лишнему весу. При этом актриса не раз говорила, что старается худеть. Несколько лет назад она сбросила 15 килограммов, благодаря чему преобразилась и расцвела.

Но далеко не все считают Михалкову красавицей. Накануне в комментариях под недавним снимком Анны в "Инстаграм" отметилась одна из подписчиц, которая раскритиковала внешность актрисы. "Вы же понимаете, что вы некрасивая?! Сколько бы я ни разглядывала ваши фото.. – нет, нет красоты!", – написала она.

Подписчица не ожидала, что Михалкова ответит на ее комментарий. Анна высказалась коротко: "Лучше быть некрасивой, чем неумной".

Позже подключились поклонники актрисы. Они встали на ее защиту, отметив, что невежливо делать такие замечания. Многие оценили наряд Анны, запечатленный на снимке: пятнистый мех преобразил Михалкову. Артистка же пошутила над своим образом: "Женщина-животное".

Как ни странно, Анну не стали критиковать зоозащитники за шубу из шкур убитых животных. Чего нельзя сказать о певице Валерии. На прошлой неделе ее распекли за плед из натурального меха.