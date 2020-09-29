"Тембр мамочкин": Пелагея показала вокальные способности трехлетней дочери

Пелагея опубликовала трогательное видео с трехлетней дочерью. Таисия исполнила романс на прогулке.



Российская певица Пелагея души не чает в своей дочке Таисии. Ребенок родился в январе 2017 года. Отец девочки – хоккеист Иван Телегин, с которым артистка сейчас разводится. Трехлетняя дочь пока живет с мамой, и она часто показывает свое чадо в "Инстаграм".

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Пелагея опубликовала новый ролик с прогулки с дочерью. На кадрах Тася едет на самокате и поет городской романс "Позарастали стежки-дорожки". Девочка так мило спела, что растрогала подписчиков Пелагеи.

"Тембр мамочкин"; "Она еще развернется"; "Ждем дуэт", – написали фолловеры.

Напомним, что именно тема прав на воспитание наследницы стала спорной при разводе певицы с мужем. О разрыве семья заявила в прошлом году, однако до сих пор им не удается окончательно уладить споры. Иван Телегин утверждает, что бывшая жена препятствует его свиданиям с дочкой. Пелагея опровергает это.

Адвокат певицы убежден, что его подопечную оболгали. Мужчина считает, что в этом заинтересованы представители мужа звезды. Правозащитник возмущен тем, что о Пелагее распускают лживые сплетни.

Отметим, что следующее судебное заседание пройдет 19 октября. К этому времени стороны должны подготовить документы для развода.