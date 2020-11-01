Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Воскресенье
1 ноября
Лента новостей
22:13
"Угадал твой тариф?": Тимати набросился на бывших коллег с громкими обвинениями
20:03
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
18:07
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
18:02
В "Артеке" начался финал конкурса для школьников "Большая перемена"
17:22
Популярная российская певица попала в жуткую аварию
17:13
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
16:50
Рыбин и Сенчукова устроили роскошный праздник с гостями в разгар пандемии коронавируса
16:11
"Запустили конвейер": экс-супруга Григорьева-Апполонова показала округлившийся живот
15:54
Рассекретившая свой доход Седокова отпугнула ухажера со скромной зарплатой
15:48
Нужна помощь полиции: близкие бьют тревогу из-за пропажи Губина
15:40
"Недавно крестили": Маликов впервые рассказал о маленькой дочери
15:39
Актриса фильма "А зори здесь тихие..." умерла от коронавируса
14:53
Ясновидящая мать Влада Кадони объявила о пополнении в семье
14:07
Кому достанутся 300 миллионов долларов Шона Коннери
14:07
"Неудачная пародия": Николай Басков стал копией голливудской звезды
13:58
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
13:16
Татьяна Буланова вывела в свет тайного возлюбленного
13:12
Молодая жена Петросяна сделала неожиданное признание
13:12
Обнищавший экс-супруг Апиной борется за жизнь
13:07
Судебные приставы ищут Элджея из-за долга в миллион рублей
12:39
В Мытищах взорвался газовый балон
12:31
Травма и тяжелый разрыв: Жанна Фриске предчувствовала свою смерть
12:23
Гном Гномыч восстал против Рудковской и Плющенко
11:51
Ольга Бузова распласталась на льду ради высокой оценки судей
11:38
В деле Дрожжиной и Цивина произошел неожиданный поворот
11:32
"Очень сложно": Боярский внезапно разрыдался на публике
11:31
Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко
11:25
Новая избранница делит многомиллионное имущество ради Жигунова
10:56
Участницы образовательной программы "Женщина-лидер" презентовали проекты в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму
10:51
"Время не лечит": ведущая "Спокойной ночи, малыши!" о смерти сына
10:40
"Поболит и все пройдет": любовница странно обратилась к Тарзану
10:20
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 ноября 2020 года
05:57
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
04:02
Москвичам вернули гастрономическую легенду
02:01
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога
21:58
Кровавая месть Джигана: рэпер накинулся на бывших коллег
20:02
Смеялись до упаду: Максим Галкин обнародовал архивные видеозаписи
18:16
У актера Ивана Краско отказала почти половина легких: Врачи запаниковали
17:52
"Натуральный капец": Воля приложил мяукающего Баскова за большой рот
17:43
Попавшего в неприятности сына певицы Жасмин ждет суд
17:40
В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге
17:30
Заворотнюк в пикантном платье направили на обложку глянца
17:01
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
16:47
"Теряла сознание от уколов": Медведева рассказала о борьбе с недугом
16:45
Обнаглевший Шепелев требует прибавку после заражения опасной болезнью
16:31
Кожа да кости: Карпович критически исхудала из-за стрессов после связи с Прилучным
16:25
"Мерзость!": Светличную пытаются уберечь от самой большой подлости
15:45
Самый первый Джеймс Бонд: умер легендарный актер Шон Коннери
15:41
Павел Воля назвал Ольгу Бузову унижением для ее бойфренда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться
В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге
На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
Гном Гномыч восстал против Рудковской и Плющенко
Лукашенко об оппозиции Белоруссии: Раздрай начался
Шоу-бизнес

"Угадал твой тариф?": Тимати набросился на бывших коллег с громкими обвинениями

Тимати. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Рэпер сделал новый шаг в битве с бывшими партнерами. Тимати обвинил экс-коллег из "Black Star" в накрутке музыкального рейтинга.
прочитано 239 раз

Артист вышел из числа сотрудников основанного им лейбла этим летом. С тех пор он только и делает, что транслирует негатив в адрес бывших напарников. По мнению фанатов артиста, главным противником звезды является Пашу – генеральный директор "Black Star".

ПО ТЕМЕ

"Два года катится по полу": Тимати свирепо ополчился против бывшего партнера

Вскрылись подробности войны Тимати с Black Star

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Совсем недавно Тимати разместил в инстаграм-истории текст о том, что первые места в чарте iTunes (медиаплеера Apple, – Прим. ред.) легко купить. Удовольствие оказаться в топе, по словам звезды, стоит 20 тысяч рублей в сутки. Рэпер обратился к артистам, которые занимают верхние строчки в рейтинге в день выпуска песен, и заявил что они первые только на одной платформе и больше нигде не имеют высокого статуса.

"Интересно, я угадал твой тариф?", – добавил Тимати в адрес конкретного врага. По мнению поклонников музыканта, им точно является Пашу, с которым рэпера раньше связывали дружеские отношения.

Соперник не стал отвечать на обвинение артиста в накрутке и его язвительный вопрос. Однако это не мешает Тимати продолжать делать новые публикации в инстаграм-канале и набирать популярность в музыкальной сфере.

Напомним, что рэпер заявил о том, что без него "Black Star" потерял все преимущества, да и уже два года катится по полу. Поклонники артиста ждут, когда Тимати публично заявит о своих претензиях к Пашу.

Автор: 1 ноября 2020, 22:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Тимати схватил Собчак за горло

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко
Не наша война: почему России не нужно вмешиваться в конфликт в Карабахе

Шоу-бизнес

Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Популярная российская певица попала в жуткую аварию
Рыбин и Сенчукова устроили роскошный праздник с гостями в разгар пандемии коронавируса
"Запустили конвейер": экс-супруга Григорьева-Апполонова показала округлившийся живот

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Политика

Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков

Батька пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права

Певица ревностно отнеслась к исполнению

Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 ноября 2020 года

Пандемия не сбавляет оборотов
Шоу-бизнес

В деле Дрожжиной и Цивина произошел неожиданный поворот

Следователи заговорили о других случаях мошенничества

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года
Гороскоп на ноябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+