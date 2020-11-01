"Угадал твой тариф?": Тимати набросился на бывших коллег с громкими обвинениями

Рэпер сделал новый шаг в битве с бывшими партнерами. Тимати обвинил экс-коллег из "Black Star" в накрутке музыкального рейтинга.

Артист вышел из числа сотрудников основанного им лейбла этим летом. С тех пор он только и делает, что транслирует негатив в адрес бывших напарников. По мнению фанатов артиста, главным противником звезды является Пашу – генеральный директор "Black Star".

Совсем недавно Тимати разместил в инстаграм-истории текст о том, что первые места в чарте iTunes (медиаплеера Apple, – Прим. ред.) легко купить. Удовольствие оказаться в топе, по словам звезды, стоит 20 тысяч рублей в сутки. Рэпер обратился к артистам, которые занимают верхние строчки в рейтинге в день выпуска песен, и заявил что они первые только на одной платформе и больше нигде не имеют высокого статуса.

"Интересно, я угадал твой тариф?", – добавил Тимати в адрес конкретного врага. По мнению поклонников музыканта, им точно является Пашу, с которым рэпера раньше связывали дружеские отношения.

Соперник не стал отвечать на обвинение артиста в накрутке и его язвительный вопрос. Однако это не мешает Тимати продолжать делать новые публикации в инстаграм-канале и набирать популярность в музыкальной сфере.

Напомним, что рэпер заявил о том, что без него "Black Star" потерял все преимущества, да и уже два года катится по полу. Поклонники артиста ждут, когда Тимати публично заявит о своих претензиях к Пашу.