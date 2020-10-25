"Два года катится по полу": Тимати свирепо ополчился против бывшего партнера

Рэпер оставил бывшему партнеру Пашу (Павлу Курьянову, – Прим. ред.) саркастическое послание. Тимати сделал публичное заявление, выразив неприязнь к совладельцу лейбла "Black Star".

В июле 2020 года Тимати ушел из команды лейбла "Black Star", который основал в 2006 году. Сейчас артист является самостоятельным исполнителем, который успешно записывает совместные треки с популярными музыкальными персонами.Несмотря на растущую популярность и достижения в творчестве, Тимати не может забыть разногласия и конфликты с экс-партнером Пашу.

В инстаграм-истории рэпер разместил обращение к бывшему компаньону. Артист посоветовал экс-коллеге жить воспоминаниями, намекая на счастливое совместное сотрудничество, которое вело бизнес к процветанию. Тимати сравнил "Black Star" с воздушным шаром, который он наполнял гелием и заставлял лететь. Артист заявил, что Пашу продолжает качать в летательный аппарат воздух, не вникая в суть происходящего. "Он уже два года катится по полу", – написала рэп-звезда о символическом шаре, взывая к Пашу.



Тимати добавил, что смог стать более успешным музыкантом, чем раньше, а Пашу будет вынужден это признать, как бы это ни было болезненно. Своей инстаграм-историей рэпер дал понять, что не смог простить бывшего компаньона и изо всех сил старается доказать ему свою ценность.

Напомним, что Тимати станет новым героем шоу "Холостяк", где будет выбирать себе новую спутницу жизни. Выход программы в эфир запланирован на март 2021 года. Шоу с Тимати будут снимать в России в связи с пандемией коронавируса.