Вскрылись подробности войны Тимати с Black Star

Рэпер Тимати продолжает борьбу за собственное имя. Тимур Юнусов намерен развиваться дальше как сольный артист.

После практически 15 лет работы певец покидает лейбл Black Star. Музыкант уходит с полным каталогом и товарными знаками, а также компаниями 13 by Black Star (барбершоп и салон тату), 13 Beauty by Black Star (салон красоты) и Black Star Fitness.

При этом стало известно, что имя рэпера Тимати все еще принадлежит бренду Black Star до 2028 года. Также утверждается, что в начале августа артист подал заявку на регистрацию собственного товарного знака "Тимати Timati" в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды.

Предполагается, что сейчас певцу приходится выплачивать процент от использования своего псевдонима лейблу. Отметим, что рэпер Тимати – не просто участник Black Star, но и его основатель. Впервые продюсерский центр Black Star Inc. появился в 2006 году. На данный момент его генеральным директором является Павел Курьянов, директором – Вальтер Леруссе, а креативным директором – Виктор Абрамов.

Напомним, что помимо сложных юридических вопросов у рэпера Тимати не все хорошо на личном фронте. Ранее стало известно, что он расстался с моделью Анастасией Решетовой. Девушка родила музыканту сына Ратмира. Некоторые поклонники считают, что уход от избранницы – это пиар-ход ради поднятия рейтингов артиста.

Кроме того, часть фанатов уверены, что разлад в отношения рэпера Тимати и Анастасии Решетовой внесла мать музыканта Симона Юнусова. Якобы женщина сразу невзлюбила пассию сына и всячески старалась ее поддеть.