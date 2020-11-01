Гном Гномыч восстал против Рудковской и Плющенко

Сын звездной пары объявил, что условия жизни, которые создает ему мать, далеки от совершенства. Ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко устал от бесконечных съемок.

Яна Рудковская регулярно размещает в Сети публикации с участием ребенка. Инстаграм-канал продюсера часто пополняется новыми снимками, роликами и разнообразными постами, ради создания которых 7-летний Александр предстает перед камерой. Маленький наследник Евгения Плющенко признался, что испытывает отвращение к созданию контента для соцсетей, которые ведет его мать.

"Мне это не нравится, неинтересно, причем долго.", – рассказал мальчик с обидой в голосе. Ребенок отметил, что контакты с матерью и съемки стали постоянной частью его жизни, от которой он давно хочет отдохнуть. Маленький Александр растрачивает личное время в угоду пиар-ходам своей матери. Мальчик предстает перед камерой даже в выходные дни.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко уточнил, что любит заниматься фигурным катанием и тренировки приносят ему удовольствие. Наследник олимпийского чемпиона выходит на лед шесть дней в неделю и катается по пять часов в день. Цель семилетнего мальчика – превзойти профессиональные достижения своего отца.

Напомним, что в звездном семействе появился малыш Арсений, младший брат Александра Плющенко. Яна Рудковская родила уже в четвертый раз. Пользователи Сети раскритиковали светскую львицу за то, что она неправильно держит ребенка.