"Артисты солидарны с Мишей": Разин решил устроить Ефремову концерт с СИЗО

Продюсер группы "Ласковый май" хочет морально поддержать Михаила Ефремова. Шоумен собирается бесплатно выступить для актера и тех, кто находится в местах, не столь отдаленных.

В своем инстаграм-аккаунте Андрей Разин заявил, что готов дать концерт в СИЗО, где содержится устроивший смертельную аварию в Москве Михаил Ефремов. Он заверил, что согласен организовывать творческие мероприятия до момента помилования актера.

Андрей Разин ранее рассказывал, что вместе с группой и "Дискотекой союз" выступает в местах, не столь отдаленных, чтобы поддержать заключенных. Он призвал звезд последовать его примеру и обеспечить Михаилу Ефремову творческий досуг.

Руководитель "Ласкового мая" отметил, что нельзя оставлять артиста одного в местах его заключения, чтобы длительный срок колонии не стал для Михаила Ефремова смертным приговором. По мнению шоумена, каждый день в СИЗО убивает звезду театра и кино. По словам Андрея Разина, концерт он хочет дать для того, "чтобы разрядить обстановку и показать, что артисты солидарны с Мишей, и делают все возможное, чтобы он там находился в комфортных условиях".

Напомним, артист попал в ДТП 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера. В итоге водитель погиб от полученных ранений. Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как писали "Дни.ру", актер планирует обжаловать приговор, для этого он нанял другого адвоката, так как считает, что бывший правозащитник "подставил" его. Стоит отметить, что линия защиты Эльмана Пашаева удивила многих. Юрист пытался доказать, что в момент ДТП за рулем находился не его подзащитный. Правда, внятных подтверждений этому не нашлось, а показания свидетелей, найденных правозащитником, суд учитывать не стал.