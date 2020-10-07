"Ничто не вечно": Канделаки сделала заявление о расставании с молодым мужем

Избранники ведущей – директор по особым поручениям крупной госкорпорации. Когда Тина Канделаки познакомилась с будущим мужем, он был студентом, у которого ничего не было. Журналистка призналась, что выбрала именно Василия только по одному критерию: ей с ним было интересно.
Телеведущая уверена, что мужчине не надо обрезать крылья. Она не собирается давить на супруга и покупать совместное жилье. "Ну зачем его этим всем душить?" – заявила Тина Канделаки. Она всегда была нацелена на то, чтобы зарабатывать самой, и иметь все свое: и дом, и машину.
Генеральный директор "Матч ТВ" призналась, что у них с Василием Бровко есть брачный договор. При этом ее основные активы переданы детям – сыну Леонтию и дочери Мелании. Ни она, ни муж не претендуют на то, что второй приобретет во время совместного проживания.
Знаменитость отметила, что они с возлюбленным не стесняются говорить на самые разные темы, вплоть до разговоров о расставании. В этом смысле ей очень импонирует мнение японцев. "Всегда задумываются о финальном дне и помнят, что ничто не вечно. Я считаю, если вы можете спокойно проговаривать друг с другом сценарий расставания, то вы долго проживете вместе", – заявила Тина Канделаки.
Телезвезда восхищается своим мужем. По ее словам, он очень одаренный и талантливый парень. "Про таких говорят: архитектор будущего. Когда мы познакомились, это называлось проще – мечтатель", – отметила знаменитость. Публичным человеком Василий Бровко становиться не хочет. Ведь он – профессионал своего дела, и этим доволен.
Тина Канделаки уверена, что если оба супруга развиваются, то и страха никакого быть не может. Она заверила, что с такой женой, как она, мужчине невозможно остановиться. "Диван" моему мужу не грозит. Но он его и не хотел никогда", – заключила теледива.
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