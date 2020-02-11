Обнародовано фото беременной Канделаки после ее рассказа о разводе

Актер Станислав Садальский прокомментировал беседу Бориса Корчевникова с Тиной Канделаки. Артист раскрыл несколько фактов о телеведущей.

Накануне, 10 февраля, в программе "Судьба человека" Тина Канделаки рассказала о личной жизни, в частности, о разводе с мужем Андреем Кондрахиным, и о том, как сложилась ее карьера. Она дала понять, что лишь благодаря собственным способностям смогла добиться успеха.

Актер Станислав Садальский отреагировал на интервью жгучей брюнетки. Он обнародовал архивное фото, на котором Тина запечатлена сидящей у него на руках. Платье не смогло скрыть ее большой живот. Артист негативно воспринял слова Канделаки. "Очень давно, на радио я советовал ей нанять ритора и заняться речью: зрителя надо уважать, – говорил я, – а не раздражать. Бесполезно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заключил актер.

Далее Садальский развенчал многие мифы, которые возвела вокруг себя сама Канделаки, и открыл интересные факты. "Провинциальность ее неистребима, как неистребим гортанный, глухой говор – та сельская тональность, которая раньше отовсюду звучала на ВДНХ, где гуляло много джигитов, вроде знатного пастуха Мусаиба Гатуева. Это не акцент, родной язык она вообще не знала: в Тбилиси на радио ей грузинский текст для эфиров писали русскими буквами", – сообщил артист.

Он отметил интересную деталь: "Во время печально известных событий в Грузии она сразу вспомнила, что национальность определяется по матери (мама – армянка) и отошла от общей беды". Станислав Садальский сказал, что посмотрел передачу с Тиной Канделаки, и признался, что испытал "испанский стыд". "Это когда герой на публике делает что-то неловкое, а стыдно тебе. Стыдно слушать, что она всего добилась сама, без чьей-либо помощи", – объяснил Садальский.

Он заявил, что Тина Канделаки обзавелась всеми нужными связями благодаря ему. "Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел ее на ТВ в программу "Времечко" и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера программы "Детали" Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы", – перечислил Станислав.

Он высказал мнение о том, что Тина Канделаки рано пытается озвучить другую версию своей жизни. "Рано начинать врать, есть еще много свидетелей ее тбилисской эпопеи с первым мужем и московской – со вторым, с которым я ее свел", – объявил актер. Он рассказал, что ведущая якобы назвала дочь Меланьей, чтобы было созвучно с фамилией Кондрахина. И жена президента Дональда Трампа тут вообще ни при чем.

"Муж оплачивал все ее первые эфиры на ТВ. А когда у Андрея начались проблемы с малым бизнесом, все поддержали его. Кроме жены", – сообщил Станислав Садальский. Он отметил, что Тина Канделаки всегда обладала большой амбициозностью: "попасть на ТВ, стать звездой, получить Тэфи, разбогатеть".

"Миллионы помнят ее производственную травму в Ницце и свинку, с которой она вернулась оттуда. Я отвез их тогда с Андреем в храм к Матроне – мириться. Она положила к мощам бриллиантовые серьги, по карату... Не помогло", – напомнил актер скользкие моменты блестящей биографии ведущей.

В заключение расстроенный Станислав Садальский выложил у себя в "Инстаграм" старые фото, скорее всего, сделанные в день свадьбы Тины Канделаки с Андреем Кондрахиным, и заключил, процитировав Гете: "Неблагодарность – род слабости. Выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными".