Канделаки не засыпает без этого предмета во рту

Журналистка засыпает только с капой. Звезда поправила прикус, который ее сильно беспокоил. Теперь подруги спрашивают, как к этому относится Василий Бровко. Как известно, супруг младше Тины Канделаки на 11 лет.
"Я сплю только в капе. Мужа моя капа давно не беспокоит. Капу надела, маску сделала и спать", – цитирует ведущую сайт "Комсомольская правда".
Тина Канделаки похвалила своего ортодонта. По ее словам, правильный прикус лучше услуг пластических хирургов. Телеведущая понимает, что этого не избежать, но никак не в 43 года.
Тина Канделаки отметила, что на протяжении двух лет ходила в железных брекетах и очень довольна результатом. После исправления прикуса изменилась даже форма лица.
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