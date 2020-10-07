"Я готова быть рабой": Дана Борисова сделала странное заявление

Дана Борисова нарушила договоренность с известным дизайнером. Телеведущая надеется, что тот пойдет ей навстречу.

Недавно Борисова приняла участие в съемках очередного выпуска передачи Максима Галкина "Сегодня вечером". Телеведущая поразила собравшихся в студии знаменитостей своим внешним видом. Дана блистала в роскошном платье от Аники Керимовой, украшенном камнями Swarovski, пишет "360".

Дизайнер предоставила телеведущей наряд для съемок бесплатно. Потом Дана должна была его вернуть. Юмористка Клара Новикова, которая сидела рядом с Борисовой в студии программы "Сегодня вечером", сделала ей комплимент: "Какая ты красивая! Вся сияешь просто!".

Также знаменитость получила восторженные отзывы о внешнем виде от Сергея Пенкина и Дениса Клявера. Борисова настолько полюбила платье за 150 тысяч рублей, что решила его не отдавать. О намерении оставить наряд себе телеведущая сообщила дизайнеру. Керимова пообещала подумать.

"Я честно сказала: Аника, я готова быть рабой, готова трудиться на плантации и делать все, что скажешь, но платье не отдам ", – сообщила Дана.

Несмотря на то, что Борисова хорошо зарабатывает на участии в различных ток-шоу, она не позволяет себе покупать дорогую одежду. Платье с камнями Swarovski – единственная вещь, которая ее "свела с ума".