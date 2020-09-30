Борисова после череды омерзительных скандалов высказалась о матери

На протяжении нескольких лет вся страна следила за конфликтом Даны Борисовой с матерью Екатериной Ивановной. Кажется, теперь все успокоилось...



Изначально в программе "На самом деле" Дана обвинила мать в алкоголизме и заявила, будто именно она подсадила ее на наркотические вещества. По словам ведущей, Екатерина Борисова постоянно повышала своей звездной дочери дозировку. "У меня было такое впечатление, как будто мама меня хотела видеть спящей красавицей", – вспоминала Дана.

Потом в программе "Ты не поверишь!" конфликт разгорелся сильнее. "В мое отсутствие мама распродала многие мои вещи. Она меня за спиной продала мою машину за полмиллиона рублей. Она уже привела людей – хотела сдавать мою квартиру", – жаловалась Борисова.

На следующем ток-шоу Дана кричала матери в сердцах: "Мой ребенок с тобой не обещается, мой ребенок тебя стыдится. Ты сломала жизнь всем окружающим".

К счастью, после скандальной передачи мать и дочь смогли найти общий язык, а Екатерина Ивановна заявила, что больше не намерена принимать участие в телешоу. "Я хожу на курсы гештальт-терапевтов – буду помогать зависимым и созависимым людям. Я четко для себя решила: больше не буду ходить на эфиры и выяснять отношения с Даной!" – заверила мать ведущей.

Теперь на странице Даны в социальной сети "Инстаграм" появилось идиллическое фото с мамой и подпись: "С любимой мамочкой. Наконец-то отношения полностью восстановились – и у меня с мамой, и у бабушки с внучкой Полиной. Мама очень интересно ведет свой блог в "Инстаграм" – остроумно и свежо . Люблю тебя, дорогая, и ценю то время, когда мы вместе".