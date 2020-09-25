Обиженная Волочкова передумала воевать с Борисовой: Благоразумное решение

Летом Волочкова подала в суд на Борисову после того, как последняя во время беседы с популярным изданием заявила, что у балерины наблюдается алкогольная зависимость. Сначала Анастасия составила иск неверно, поэтому ее претензии в инстанции приняли лишь со второго раза.
Но рассматривать дело по существу в суде так и не стали, потому что Волочкова забрала иск. Об этом сообщил адвокат Борисовой Алексей Степанов в своем инстаграм-аккаунте. Юрист считает, что танцовщица приняла правильное решение, поскольку был уверен: суд все равно не встал бы на ее сторону.
Степанов в очередной раз отметил, что телеведущая высказывала лишь свое мнение о балерине. "Полагаю, решение благоразумное, потому что в иске было бы отказано", – высказался адвокат.
Борисова также прокомментировала поступок Волочковой. Звезда "Армейского магазина" считает, что в этом случае восторжествовала справедливость. "Балерина всея Руси вовремя сообразила, что защищать уже нечего", – съязвила Дана.
Напомним, Волочкова и Борисова пытались мирно решить спор в эфире передачи НТВ. Они сошлись в балетном баттле. В итоге по понятным причинам проиграла Дана.
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