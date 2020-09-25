Обиженная Волочкова передумала воевать с Борисовой: Благоразумное решение

25 сентября в одном из судов Москвы должно было состояться очередное заседание, где рассматривался иск Анастасии Волочковой к Дане Борисовой о защите чести, достоинства и репутации балерины. Телеведущая очень удивилась, когда узнала о решении оппонентки отказаться от претензий.

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