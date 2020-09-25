Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Пятница
25 сентября
Лента новостей
17:16
Михалкова пожаловалась на дочь: Возвращает домой не только то, что унесла
17:11
"Будет вонять потихоньку в одиночестве": Джигарханян вышел из себя после громких слов Цымбалюк-Романовской
17:07
Большинство госслужащих хотят заменить Лукашенко – оппозиция
17:06
"Гадость": голозадая Седокова показала страсть с молодым мужем
17:01
В Новой Москве злоумышленник угнал машину с женщиной и ребенком в салоне
16:44
Вдова Марьянова рассказала об интиме с известным певцом
16:35
С шоу "Дом-2" сбежали двое участников: Путь был не самым легким
16:26
"Когда пополнение?": звезда сериала "Сваты" с большим животом светится от счастья
16:12
"Боевой раскрас": размалеванная дочь Галкина вызвала оторопь
16:04
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
16:03
Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса
15:56
В Сочи на рынке произошла массовая драка
15:44
Известный композитор отказался от собственного ребенка: Не нужен мне такой сын
15:36
Подарил поцелуй: счастливый Марат Башаров сообщил об экранной жене
15:30
Дочь выставила за порог разругавшихся Алентову и Меньшова
15:24
"Скорее бы": Барановская показала свадебное платье
15:16
Собянин в подробностях рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса в Москве
15:14
Обиженная Волочкова передумала воевать с Борисовой: Благоразумное решение
15:12
Митя Фомин похвастался своими элитными домами по всему миру
15:07
"Пожалей себя": Киркоров обратился к решившейся на ЭКО Рудковской
15:04
Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году
14:58
Звезда сериала "Крепостная" разбила лицо Гарику Харламову
14:57
"За 20 лет впервые видел": Пашаев указал на странность в поведении Ефремова
14:53
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
14:52
Ученые заявили о мутации коронавируса: Стал заразнее
14:36
"Не надо себя пугать": 86-летний Познер откровенно о двойном исцелении от рака
14:34
В Москве у мужчины угнали машину с женой и ребенком
14:27
Внучка Елизаветы II подтвердила беременность
14:18
Трех человек порезали в Париже
14:17
"На худую артистку можно надеть три пары колготок": актриса Бардо рассказала о плюсах стройности в кино
14:14
Изменившуюся до неузнаваемости Старшенбаум сравнили с "перетянутой" Гурченко
14:11
Трамвай протаранил автобус с туристами в Турции
14:03
Эксперт раскрыл правду о состоянии белорусских силовиков: Стресс и срывы
13:54
В Кремле высказались о новых ограничениях из-за коронавируса
13:33
Рвало красным вином: сенсационные детали смерти дочери Владимира Конкина
13:23
Подвергшая себя смертельной опасности Решетова получила втык от Тимати
13:21
В Сербии рухнул самолет МиГ-21
13:13
Дочь Федосеевой-Шукшиной откровенно о свадьбе с Алибасовым
13:12
На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв
13:11
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
13:10
Оговорка диктора на инаугурации Лукашенко вызвала обсуждения в Сети
13:02
Короля Норвегии доставили в больницу
13:01
Поженились? Полина Максимова и Егор Корешков надели кольца
12:54
Опубликовано видео с места жестокого убийства ребенка под Нижним Новгородом
12:41
Брошенная в детстве Чехова с трудом переживает смерть отца
12:34
"Все обалдели": звезда "Битвы экстрасенсов" пришла на свадьбу к Марату Башарову
12:26
Фадеев считает мертвым российское телевидение
12:26
Карта коронавируса
12:21
Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги
12:18
Голая звезда "Ворониных" прикрыла прелести листвой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом
Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт
Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт
"Состояние тяжелое и необратимое": Цымбалюк-Романовская о превращающемся в овощ Джигарханяне
"Не испытываешь чувства голода": резко похудевшая Долина рассказала о секретной диете
Шоу-бизнес
Обиженная Волочкова передумала воевать с Борисовой: Благоразумное решение

Обиженная Волочкова передумала воевать с Борисовой: Благоразумное решение

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
25 сентября в одном из судов Москвы должно было состояться очередное заседание, где рассматривался иск Анастасии Волочковой к Дане Борисовой о защите чести, достоинства и репутации балерины. Телеведущая очень удивилась, когда узнала о решении оппонентки отказаться от претензий.
прочитано 445 раз

Летом Волочкова подала в суд на Борисову после того, как последняя во время беседы с популярным изданием заявила, что у балерины наблюдается алкогольная зависимость. Сначала Анастасия составила иск неверно, поэтому ее претензии в инстанции приняли лишь со второго раза.

ПО ТЕМЕ

Последствия коронакризиса: обедневшая Волочкова отправилась работать в Турцию за еду

"Опять синяя": кривляющаяся Волочкова напугала народ

Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Но рассматривать дело по существу в суде так и не стали, потому что Волочкова забрала иск. Об этом сообщил адвокат Борисовой Алексей Степанов в своем инстаграм-аккаунте. Юрист считает, что танцовщица приняла правильное решение, поскольку был уверен: суд все равно не встал бы на ее сторону.

Степанов в очередной раз отметил, что телеведущая высказывала лишь свое мнение о балерине. "Полагаю, решение благоразумное, потому что в иске было бы отказано", – высказался адвокат.

Борисова также прокомментировала поступок Волочковой. Звезда "Армейского магазина" считает, что в этом случае восторжествовала справедливость. "Балерина всея Руси вовремя сообразила, что защищать уже нечего", – съязвила Дана.

Напомним, Волочкова и Борисова пытались мирно решить спор в эфире передачи НТВ. Они сошлись в балетном баттле. В итоге по понятным причинам проиграла Дана.

Автор: 25 сентября 2020, 15:14 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт раскрыл правду о состоянии белорусских силовиков: Стресс и срывы
Оговорка диктора на инаугурации Лукашенко вызвала обсуждения в Сети
Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги
В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину

Шоу-бизнес

Вдова Марьянова рассказала об интиме с известным певцом
С шоу "Дом-2" сбежали двое участников: Путь был не самым легким
"Боевой раскрас": размалеванная дочь Галкина вызвала оторопь
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина

Женщине не везло с мужчинами
Шоу-бизнес

Изменившуюся до неузнаваемости Старшенбаум сравнили с "перетянутой" Гурченко

Артистка удивила внешним видом
Шоу-бизнес

На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв

Такого никто не ожидал
Шоу-бизнес

"Не надо себя пугать": 86-летний Познер откровенно о двойном исцелении от рака

Что пережил журналист

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+