Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной

Вообще-то день рождения у Надежды Бабкиной был еще весной. Однако тогда устроить грандиозный праздник по случаю круглой даты она не смогла. Всему виной пандемия коронавируса. Артистка ограничилась лишь скромной торжественной церемонией в кругу самых близких.
А дальше события развивались стремительно. Состояние именинницы ухудшилось настолько, что ее поместили в реанимацию. Надежда Бабкина настолько ослабла в борьбе с болезнью, что ее погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. К счастью, врачам удалось буквально с того света вытащить певицу. Она не скрывает, что у нее был коронавирус.
Надежда Бабкина объясняла в дальнейших интервью, что так тяжело перенесла болезнь, потому что долгое время занималась самолечением. Артистка выписалась из больницы сильно постройневшей, но с наличием проблем с голосом. К счастью, она вскоре избавилась от них, снова вернувшись в строй: начала активно работать, сниматься.
А недавно все же закатила грандиозный праздник в честь юбилея. Поздравить именинницу пришли актриса Нонна Гришаева, легендарный диктор Анна Шатилова, певцы Стас Михайлов, Александр Буйнов, Николай Басков, автор-песенник Игорь Николаев и многие другие.
Не осталась незамеченной и известная ведущая, теледоктор Елена Малышева. "Надежда Георгиевна тяжело переболела вирусом, она в реальности чуть не погибла. Я понимаю, что была помощь лучших врачей, но она выжила на том, что казачка Надя, больше ни на чем", – объявила Елена Малышева, общаясь с журналистами передачи "Ты не поверишь!"
В комментариях к программе наблюдательные зрители отметили странный вид самой Елены Малышевой, которая явно не была готова к тому, что ее будут снимать. Уж какой-то подозрительно бледной, с землистого цвета кожей, да еще и в неудачной кофточке обычно бодрая телеведущая предстала перед камерой.
"А что с Малышевой? Почему так плохо выглядит?", "Малышева с гроба встала что ли??? Почему она бледно-синяя ....?? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", "Елена Малышева подозрительно бледна. Надеюсь, сама здорова", – высказались комментаторы.
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