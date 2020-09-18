Почему Елена Малышева скрыла свадьбу в Америке

В семье Елены Малышевой новая радость. Не успела улечься шумиха вокруг долгожданной внучки популярной ведущей, как стало известно о свадьбе.

Этим летом, несмотря на пандемию коронавируса и вследствие этого закрытия границ, Елена Малышева сумела побывать в Америке. Здесь уже давно живут и работают сыновья популярной ведущей – 32-летний Юрий и 29-летний Василий. Женщина-врач, соскучившаяся по близким, была рада отвлечься от работы и окунуться в домашние заботы.

Но оказывается, телеведущая прибыла в США и еще по одному важному поводу – женился ее младший сын. Об этом стало известно лишь сейчас. По всей видимости, Елена Малышева не спешила афишировать это событие потому, что ее сын Василий предпочитает вести закрытый от внимания СМИ образ жизни. Он не спешит "светиться" в Сети, а тем более – быть выделенным на фоне известной матери.

"На нашей женился, на хорошей девочке!" – сообщила коллегам Елена Малышева. Но так как из-за все той же пандемии в США запрещены массовые мероприятия, пришлось новобрачным отказаться от громкого торжества, ограничившись лишь скромным тихим праздником в узком семейном кругу.

Младший сын Елены Малышевой Василий в свое время закончил юридическую академию в Москве, а потом поехал в Америку, где получил диплом в адвокатской школе. Интересно, что перед свадьбой Василий успел переболеть коронавирусом, а старший сын телеведущей Юрий, который по профессии врач, спасал жизни больных.

Кстати, в его семье недавно случилось радостное событие – супруга родила долгожданную дочь. И теперь Юрий стал многодетным отцом: у него, помимо месячной дочки Ани, есть сыновья – пятилетний Игорь и двухлетний Артур.