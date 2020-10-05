Дакоту затравили за унитаз рядом с кроватью в спальне

Артистка провела подписчикам по своим апартаментам. Звезда записала несколько видео, в которых рассказала о ремонте. В целом в квартире певицы нет ничего сверхнеобычного. Интерьер выдержан в светлых тонах и минимализме. Единственное яркое пятно – комната дочери Мии. В детской Рита Дакота добавила на стены анималистичный принт.
Правда, кое-что в квартире певицы поразило поклонников до глубины души. Например, когда звезда показывала спальню, оказалось, что от ванной комнаты ее отделяет лишь штора. Фанаты озаботились, а как же, простите, ходить в туалет? Все-таки, скорее всего, будет неловко посещать уборную, особенно, если в спальне есть еще кто-то.
Рита Дакота успокоила поклонников, отметив, что портьера – это временная мера. Совсем скоро в комнате установят перегородку, в которой появится и дверь. Трехкомнатная квартира, которую звезда обустроила под себя, выполнена в европейском стиле. Например, санузлы расположены рядом со спальнями, также есть гардеробная и кухня-гостиная.
Напомним, около недели назад Рита Дакота жаловалась, что ее не выпускают из турецкого отеля. Девушка перед вылетом на родину сделала тест на коронавирус, и он дал положительный результат. Однако позже оказалось, что это ошибка.
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