Костюшкин вцепился в грудь Семенович: До развода недалеко

Стас Костюшкин похвастался поклонникам, что потрогал грудь Анны Семенович. Народ не оценил поступок артиста.

Костюшкин опубликовал видео, на котором запечатлен вместе с Семенович. Артисты находились на съемочной площадке. В какой-то момент экс-солист группы "Чай вдвоем" решил узнать у Анны, настоящая ли у нее грудь, или же певица пользовалась услугами пластического хирурга.

Семенович предложила Стасу потрогать ее бюст, чтобы тот убедился. Певец без стеснения расстегнул рубашку Анны, схватился за грудь и начал наминать. От происходящего экс-солистке группы "Блестящие" стало смешно, поэтому быстро отпрянула от артиста. "Все настоящее", – сделал вывод он.

Пользователи Сети не поняли поступок женатого Костюшкина. "А если супруга извинится и потрогает что-то другое?", "Ждем реакцию Юлии", "Так и до развода недалеко", – высказались подписчики.

Поклонники выразили недоумение и по другому поводу. Мол, непонятно, почему в естественности груди Семенович до сих пор сомневаются, ведь певица часто дает потрогать себя знаменитостям.

Напомним, недавно Анна высказалась о романе с Дмитрием Губерниевым после того, как в Сети появились их совместные фото. Певица считает, что она и спортивный комментатор могли бы быть красивой парой.