Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
15:08
"Чуть не упала в обморок": Асмус пришла в шок от своего внешнего вида
14:50
Воспользовался: Стычкин оставил шокированного Виторгана с пустыми руками
14:37
"Рубец на все сердце": избранник поделился болью после расставания с Боярской
14:35
На грани жизни и смерти: Наташа Королева попала в реанимацию
14:32
У Москвички украли крест за миллион рублей
14:30
"Не понимает": Собчак заявила о проблемах с матерью
14:29
"Это ужас ужасный, страшнее не придумаешь": что случилось с 45-летней Хаматовой
14:18
В Липецкой области на химическом предприятии прогремел взрыв
13:58
Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации
13:58
Костюшкин вцепился в грудь Семенович: До развода недалеко
13:57
После крушения самолета в Пензенской области было возбуждено уголовное дело
13:55
Следственный комитет опроверг информацию о задержании сына Фургала
13:40
В США застрелили популярного актера
13:33
"Сую в рот пробку": как Загитовой досталась роль ведущей "Ледникового периода"
13:33
"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину
13:15
Атомный ледокол "Арктика" достиг Северного полюса
13:14
"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали
12:55
Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности
12:51
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
12:43
Под Новосибирском вандалы разгромили кладбище
12:35
Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в Москве
12:33
44-летняя звезда "Клона" показала идеальный пресс
12:28
Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект
12:19
Заявление о переводе московских школьников на дистанционное обучение устроило переполох
11:54
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
11:46
Звезда российских сериалов начала рожать в такси
11:41
Коронавирус подкосил здоровье отца Киркорова
11:40
В Петербурге медик угрожал женщине и ребенку оружием
11:39
Молодая жена раскрыла секрет маленького сына Петросяна
11:33
Немецкий политик назвал отравление Навального инсценировкой США
11:32
В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России
11:07
Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей
10:57
В Москве мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры
10:56
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
10:52
Узнавшая правду об Анне Ковальчук звезда сериала "Крепостная" потеряла дар речи
10:26
Глава Камчатки озвучил версии массовой гибели морских обитателей в Тихом океане
10:09
Вирусолог: Надежды на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 больше нет
09:52
Назван самый негативный сценарий для курса рубля до конца 2020 года
09:36
СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19
09:32
"Две смерти подряд разрушили наши отношения с Люсей": пронзительная исповедь внучки Гурченко
09:13
"Вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться": Анна Седокова сообщила о беременности
08:53
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
08:28
Наташа Королева нашла замену Тарзану после громкого скандала
08:24
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
08:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года
06:27
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников
04:16
Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика
02:21
Бородина отреагировала на слова мужа слезами
00:09
Коронавирус не помеха: Настя Задорожная вышла замуж в маске
22:07
"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Шоу-бизнес
Костюшкин вцепился в грудь Семенович: До развода недалеко

Костюшкин вцепился в грудь Семенович: До развода недалеко

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стас Костюшкин похвастался поклонникам, что потрогал грудь Анны Семенович. Народ не оценил поступок артиста.
прочитано 789 раз

Костюшкин опубликовал видео, на котором запечатлен вместе с Семенович. Артисты находились на съемочной площадке. В какой-то момент экс-солист группы "Чай вдвоем" решил узнать у Анны, настоящая ли у нее грудь, или же певица пользовалась услугами пластического хирурга.

ПО ТЕМЕ

"Просыпалась среди ночи в холодном поту": Семенович заговорила об утратах

"Наслаждайтесь!": Семенович в фате и белом платье ответила на вопрос о свадьбе

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Семенович предложила Стасу потрогать ее бюст, чтобы тот убедился. Певец без стеснения расстегнул рубашку Анны, схватился за грудь и начал наминать. От происходящего экс-солистке группы "Блестящие" стало смешно, поэтому быстро отпрянула от артиста. "Все настоящее", – сделал вывод он.

Пользователи Сети не поняли поступок женатого Костюшкина. "А если супруга извинится и потрогает что-то другое?", "Ждем реакцию Юлии", "Так и до развода недалеко", – высказались подписчики.

Поклонники выразили недоумение и по другому поводу. Мол, непонятно, почему в естественности груди Семенович до сих пор сомневаются, ведь певица часто дает потрогать себя знаменитостям.

Напомним, недавно Анна высказалась о романе с Дмитрием Губерниевым после того, как в Сети появились их совместные фото. Певица считает, что она и спортивный комментатор могли бы быть красивой парой.

Автор: 5 октября 2020, 13:58 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой

Шоу-бизнес

"Рубец на все сердце": избранник поделился болью после расставания с Боярской
На грани жизни и смерти: Наташа Королева попала в реанимацию
"Не понимает": Собчак заявила о проблемах с матерью
"Это ужас ужасный, страшнее не придумаешь": что случилось с 45-летней Хаматовой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Коронавирус

Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации

За последние сутки зарегистрировали почти 11 тысяч случаев
Шоу-бизнес

Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности

Радостную новость объявила дочь режиссера
Шоу-бизнес

"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников

Актриса заново учится жить
Шоу-бизнес

"Не понимает": Собчак заявила о проблемах с матерью

Телезвезда рассказала о конфликте

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+