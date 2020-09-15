"Классный мужик": Семенович отреагировала на новость о романе с Губерниевым

Российская певица Анна Семенович одна из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. К ней прикованы взгляды подписчиков и, как выяснилось, соседей. По словам звезды, они оказались очень внимательными "народными папарацци".
В Сети ранее появились фото, сделанные как раз этими бдительными соседями артистки. На кадрах предстала Анна Семенович и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Пара шла за ручку и... целовалась. новость переполошила интернет. Ладно Аня, но Дима то женат!
Семенович отреагировала на новость о романе с Губерниевым. Она убеждает, что они просто друзья. При этом певица как всегда в ее стиле оставила интригу. "Мы могли бы быть красивой парой", – мечтательно написала она.
Артистка добавила, что в тот день попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в ее новом клипе "МаниБой". Поклонники с сожалением и недоверием восприняли комментарий певицы.
"Жаль. Думаю, Губерниев классный мужик"; "За руку могут идти только влюбленные"; "Безнадежно влюблен в кого?" написали фолловеры.
40-летняя Семенович неоднократно говорила, что ее сердце занято. При этом Дмитрий Губерниев и вовсе много лет женат. Так что, по словам артистки, у них только экранная любовь.
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