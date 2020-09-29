"Наслаждайтесь!": Семенович в фате и белом платье ответила на вопрос о свадьбе

Однако поклонники не могут дождаться, когда же знаменитость наконец пойдет под венец. Накануне артистка ответила на вопросы подписчиков в инстаграм-аккаунте. Большинство интересовались личной жизнью. Один из фолловеров уточнил у Анны Семенович, когда та собирается замуж. "Очень хочется вас увидеть в платье", – написал аноним.
Артистка не стала прямо отвечать на вопрос. Девушка опубликовала в "Сторис" снимок в свадебном платье и фате, который был сделан несколько лет назад. Вероятно, наряд невесты звезда примерила ради очередного проекта. "Наслаждайтесь!" – пошутила певица.
Напомним, в беседе с журналистами Анна Семенович призналась, что у нее уже больше года есть любимый человек. Она не стала называть имени избранника, но отметила, что он занимается бизнесом и живет в Санкт-Петербурге.
Карантин пара провела вместе в доме родителей артистки. По словам звезды, еще рано загадывать насчет замужества, потому что хочется хотя бы пожить вместе. Пока влюбленные разрываются между двумя столицами.
Какого же было удивление поклонников, когда в Сети появились фотографии Анны Семенович в объятиях Дмитрия Губерниева. Правда, как оказалось, пара просто готовилась к съемкам нового клипа, в котором телеведущий также принял участие.
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