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Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь

Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
60-летний Игорь Николаев сильно набрал вес за время самоизоляции. Свежий снимок с певцом и композитором обнародовал Дима Билан.
прочитано 147 раз

На днях артист побывал со старшим коллегой в гостях у "Нового радио", выложил в своем инстаграм-аккаунте их совместное фото. Кадр произвел в Сети настоящий фурор.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

На снимке Игоря Николаева можно узнать лишь с трудом. Большой живот, огромные щеки и двойной подбородок сделали его не похожим на самого себя. Многие фолловеры Димы Билана не сразу поняли, кто это.

Подписчики обвинили музыканта в обмане. Мол, все это время он морочил народу голову фотошопом, а сам выглядит плохо. Известно, что в разгар эпидемии коронавируса Игорь Николаев долгое время пробыл в больнице и на самоизоляции.

Фото: instagram.com/bilanofficial/

К счастью, COVID-19 у музыканта не нашли, но все же ему пришлось пройти лечение от воспаления легких и последующую реабилитацию. Разумеется, в таких условиях, в связи с проблемами со здоровьем мэтр отечественной эстрады не имел возможности должного внимания уделять своей физической форме.

Автор: 4 октября 2020, 20:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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