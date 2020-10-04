Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь

60-летний Игорь Николаев сильно набрал вес за время самоизоляции. Свежий снимок с певцом и композитором обнародовал Дима Билан.

На днях артист побывал со старшим коллегой в гостях у "Нового радио", выложил в своем инстаграм-аккаунте их совместное фото. Кадр произвел в Сети настоящий фурор.

На снимке Игоря Николаева можно узнать лишь с трудом. Большой живот, огромные щеки и двойной подбородок сделали его не похожим на самого себя. Многие фолловеры Димы Билана не сразу поняли, кто это.

Подписчики обвинили музыканта в обмане. Мол, все это время он морочил народу голову фотошопом, а сам выглядит плохо. Известно, что в разгар эпидемии коронавируса Игорь Николаев долгое время пробыл в больнице и на самоизоляции.

К счастью, COVID-19 у музыканта не нашли, но все же ему пришлось пройти лечение от воспаления легких и последующую реабилитацию. Разумеется, в таких условиях, в связи с проблемами со здоровьем мэтр отечественной эстрады не имел возможности должного внимания уделять своей физической форме.

