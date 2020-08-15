"Я удивляюсь": Николаева не позвали петь на Родину

Артист родился в Холмске, на Сахалине. Ранее его просили спеть на 150-летии города, которое выпадало на 15 августа 2020 года. По словам Игоря Николаева, он согласился на выступление, публично объявил об этом и ждал приглашения от руководства мероприятия, но так и не получил его.
"Я удивляюсь, с какой легкостью люди дают обещания, и потом так же легко о них забывают!", – выразил досаду певец. Он подчеркнул, что без официального приглашения его концертная группа выступать не может. Поэтому при всем желании артист не смог поздравить холмчан с праздником вживую.
Фолловеры Игоря Николаева выразили свое негодование. "Очень жаль...Сочувствую. Вас должны были в первую очередь пригласить!", "Так бывает... Но увы, не все держат свои обещания. Зря конечно не позвали.", "Ваш приезд был бы поистине подарком холмчанам. Жаль, что так все получилось.", – прокомментировали пост подписчики.
Певец поздравил земляков с Днем города в текстовом виде и разместил в Инстаграм две фотографии, сделанные в родном городе. Несмотря на неприятную ситуацию с приглашением, Игорь Николаев по-прежнему любит Холмск и его жителей.
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