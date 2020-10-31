Обнаглевший Шепелев требует прибавку после заражения опасной болезнью

Раз в год Шепелев проходит полное медицинское обследование. На днях Дмитрий прошел очередную диспансеризацию. Шоумена заставили сдать кровь на антитела к коронавирусной инфекции.
Исследование показало, что в организме телеведущего много белковых молекул, которые призваны уничтожать COVID-19. Это означает, что Шепелев уже переболел опасной заразой.
Результат удивил Дмитрия. Артист не помнит, когда успел перенести недуг. По словам знаменитости, в последний раз он чувствовал недомогание в январе 2020 года.
Шепелев сослался на слова своей подруги. Приятельница звезды ТВ отметила, что ведущий с антителами должен стоить каналу в два раза дороже.
О произошедшем Дмитрий рассказал в личном микроблоге. Поклонники пришли к выводу, что знаменитость решила немного обнаглеть. Дескать, так Шепелев намекает руководству на прибавку к гонорару.
Как писали "Дни.ру", сейчас шоумен работает на ТНТ. Знаменитость ведет шоу "Ты как я". В студию программы приходят знаменитости со своими детьми. Проект выходит в эфир с сентября.
Отметим, ранее Шепелев трудился на Первом канале. Знаменитость являлась лицом ток-шоу "На самом деле". Проект имеет скандальную славу. Дмитрий сам уволился с "первой кнопки", сославшись на усталость.
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