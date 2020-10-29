"С таким другом и врагов не надо": Шепелев раскрыл "реальный" возраст Хилькевич

Дмитрий Шепелев откровенен с подписчиками личных соцсетей. Ведущий частенько советуется с поклонниками по поводу воспитания сына Платона. После смерти гражданской жены Жанны Фриске шоумен один воспитывает мальчика.
На этот раз Шепелев спросил публику, какой подарок купить звезде сериала "Универ". Как заметил ведущий, Анне Хилькевич исполняется 41 год. "Завтра еду на вечеринку", – заметил Дмитрий.
Одной из первых на пост Шепелева отреагировала сама Хилькевич. "Дим, ты, видимо, обиделся, что я на 40-летие тебя не пригласила. Поэтому так написал, я знаю!" – отметила актриса. Анна напомнила звезде, что праздновать четвертый десяток – плохая примета, дескать, вечеринки не было.
Не все поклонники сразу сообразили, что Дмитрий пошутил над Анной. От "реального" возраста звезды "Универа" народ был в шоке.
"Господи, вам 41????!Не может быть, 25л, ладно 30л, но не 41! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "После того, как вы огласили ее возраст на весь инстаграм, даже не знаю , что можно ей подарить, чтобы загладить этот поступок 🤣🤣🤣", "С таким другом и врагов не надо", "Хошая шутка👍😀. На самом деле ей 79", "Че реально??? Я думала ей 30😄", – рассуждали комментаторы.
Напомним, 15 октября Анна Хилькевич отпраздновала день рождения. Звезде сериала "Универ" исполнилось 34 года.
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