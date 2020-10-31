Кровавая месть Джигана: рэпер накинулся на бывших коллег

После ухода Тимати из собственного продюсерского центра, жизнь компании сильно изменилась. Теперь многие артисты двигаются в собственном направлении и стараются создавать хиты без помощи посторонних.
Теперь и Тимуру Юнусову пришлось выбрать индивидуальный путь. Однако он решил привлечь старую добрую "Бригаду" и воссоздать историческое трио. Теперь ключевыми фигурами клипа стали Егор Крид и Джиган.
Гвардия бывалых артистов заручилась поддержкой владельца сети ресторанов "Тануки" Александра Орлова. Российский предприниматель принял участие в съемках и весьма успешно прорекламировал собственные заведения.
Накануне на всех интернет-площадках появился видеоролик на песню "Rolls Royce". Клип был пропитан гангстерской романтикой. Многочисленные поклонники оценили воссоединение заклятых врагов и посоветовали артистам не расходиться.
Финал короткометражного ролика стал отсылкой к культовому сериалу "Бригада". Похоже, что Тимати признает величественность своих коллег и сравнивает их трио со звездами российского кинематографа.
Остается только гадать, можно ли "Rolls Royce" считать началом долголетнего сотрудничества артистов. Или же этот хит станет своеобразной точкой в карьере каждого музыканта?
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