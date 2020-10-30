Фанатки сошли с ума: появилась информация о тайной женитьбе Егора Крида

Вокалист спровоцировал слухи о тайной женитьбе. У Егора Крида заметили обручальное кольцо.

Артист предстает с украшением на безымянном пальце правой руки в свежем видео. Ролик размещен в личном микроблге Егора Крида. В кадре знаменитость пляшет и размахивает руками перед объективом.

Увидев у Крида символ брачных уз, поклонницы сошли с ума. Фанатки предположили, что их любимчик скрывает избранницу, с которой тайно сыграл свадьбу.

Также высказывалось мнение, что Егор надел кольцо, чтобы спровоцировать пользователей Сети. Дескать, вокалист хотел привлечь к собственной персоне внимание. Дело в том, что сегодня состоялась премьера клипа на песню Rolls Royce – это фит Егора с Тимати и Джиганом. Видимо, слухи о женитьбе Крид решил распустить ради пиара.

Отметим, что весь октябрь рэпер Тимати и Егор Крид обменивались колкостями в Сети. Последний обвинил товарища в плагиате жизненного сценария. Мол, рэпер ему подражает: как и он когда-то ушел из лейбла BLACK STAR и собирается принять участие в шоу "Холостяк". Тимати стерпеть нападки коллеги не смог. Звезды сцепились в словесной перепалке.

Как писали "Дни.ру", позднее Тимати даже вызвал Егора Крида на поединок. Рэпер назвал вокалиста "сладким мальчиком".

Судя по всему, словесные баталии артистов весь последний месяц – это спектакль для аудитории. Возможно, так артисты готовили почву для свежего клипа.