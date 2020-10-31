"Психанул": Муж Боярской предстал перед публикой с лысой головой

Звезда драмы "Триггер" поделилась с поклонниками шокирующим снимком. В инстаграм-канале знаменитости появилось фото, на котором голова Максима Матвеева лишена волос. "Психанул...", – написал к снимку актер.
В кадре череп мужа Елизаветы Боярской достаточно большой. Это обстоятельство подсказало фанатам звезды, что лысина ненастоящая – над образом мужчины потрудились гримеры, которые скрыли волосы под специальной накладкой. На камеру Матвеев улыбается, а его пристальный взор и широко раскрытые глаза выражают безумие.
Подписчики артиста отметили, что с волосами он выглядит красивее и привлекательнее. Те поклонники, которые решили, что Максим Матвеев стал лысым по-настоящему, расстроились. Они выразили надежду, что шевелюра на его голове быстро отрастет.
Напомним, что актер больше не будет участвовать в спектакле "Кинастон", который представляет Московский театр Олега Табакова. Вместо него роль Эдварда Кинастона будет играть Юрий Чурсин. Это связано с тем, что Матвеев переехал в Санкт Петербург и решил больше времени уделять семье. При этом мужчина не ставит крест на работе в московских проектах. Администрация театра не имеет претензий к артисту, Максим Матвеев расстался с труппой без ссор и скандалов.
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
изменой за измену
Предупреждали !
принудительная стерилизация
как понять, что изнасиловали?
Моя жизнь кончена...
Почему мужчины выбирают страшных?
Срочно!!
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Анекдотик