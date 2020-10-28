Наряжавшемуся в платья Матвееву нашли замену в театре

Недавно стало известно, что Максим Матвеев больше не будет принимать участие в постановке "Кинастон". Наконец, в инстаграм-аккаунте Театра им. Табакова зрителям представили актера, который заменит супруга Елизаветы Боярской.

Как выяснилось, артист принял решение прекратить сотрудничество с театром, так как переехал в Санкт-Петербург к супруге и детям. Он отказался от работы в Москве, чтобы почаще быть с семьей. При этом актер не отрицает возможность участия в крупных столичных проектах.

Стоит отметить, что спектакль об Эдварде Кинастоне пользовался большой популярностью. В постановке рассказывается история артиста, который в Средневековье исполнял женские роли. По сцене Максим Матвеев передвигался в женских нарядах, что приводило публику в восторг.

После отъезда супруга Елизаветы Боярской главную роль в спектакле исполнит Юрий Чурсин. Пользователи Сети отметили, что, возможно, актер даже больше подойдет в качестве исполнителя Кинастона.

"Очень надеюсь, что Чурсин сможет потом и своему герою чуть больше глубины и пространства. У Матвеева он был чересчур плоский (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ух! 👏 Придется в второй раз идти", "Какая радость видеть Юрия Чурсина в театре! Потрясающий актер!" – написали в комментариях.

В администрации Театра им. Табакова отметили, что расстались с Максимом Матвеевым по-хорошему и без взаимных претензий. Руководство уважает выбор актера.