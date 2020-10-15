"Рискует остаться с котами": оскандалившейся Самбурской напророчили тотальное одиночество

Настасья Самбурская заявила, что не будет встречаться с мужчинами с маленькой зарплатой. Высказывание звезды сериала "Универ" вызвало негативную реакцию общественности. На знаменитость посыпались оскорбления и проклятия. Между тем психолог Алина Сухорукова уверена, что негатив в адрес оскандалившейся актрисы не обоснован.

Эксперт назвал Настасью Самбурскую сложной личностью, которая "прогрызла" себе путь к звездному статусу "с самых низов". К тому же звезда сериала "Универ" всегда пользовалась популярностью у состоятельных мужчин. Актриса просто-напросто привыкла к богатым ухажерам.

По словам Сухоруковой, успешные и состоятельные женщины часто придерживаются той же позиции, что и Самбурская. В то же время многие представители сильного пола не могут принять тот факт, что некоторые дамы обращают внимание на содержимое их кошелька.

Настасья, по мнению психолога, боится нарваться на альфонса, который будет рядом только ради денег. "Рискует ли она с подобными убеждениями остаться одинокой с котами? Конечно же, да!" – сказала Алина Сухорукова, а после добавила, что с одиночеством может столкнуться любая женщина, даже самая лучшая жена и мама в свете.

Сухорукова отметила, что Настасья Самбурская имеет право на подобную позицию. Впрочем, осуждающие актрису мужчины также вправе выразить свое отношение.

По словам психолога, у женщин не складывается личная жизнь по двум причинам. Первая – завышенная планка. Второе – обида на противоположный пол из-за пережитого в прошлом. "Психотравмы вынуждают ее искать человека иного ранга, чем тот мужчина, который являлся для нее неким объектом омерзения или ненависти с детства", – поведала Алина Сухорукова.