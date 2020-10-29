"Пиявки": помощница Федосеевой-Шукшиной влепила громкую пощечину Алибасову

Помощница Лидии Федосеевой-Шукшиной, адвокат Юлия Вербицкая прокомментировала слова Бари Алибасова, сообщившего о желании оформить развод с актрисой. По словам женщины, артистка только рада, если получит свободу, ведь семью продюсера ее близкие считают пиявками.

Говорят, трещиной в отношениях Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стал скандал с квартирой в Новой Москве. Еще в прошлом году актриса оформила эту недвижимость на мужа. Однако потом оказалось, что жилье оказалось в распоряжении молодого помощника продюсера Сергея Моцаря. Эта новость стала ударом для актрисы.

А потом и вовсе оказалось, что Лидия Федосеева-Шукшина и не собиралась переписать квартиру на Бари Алибасова. По ее словам, она вообще не понимала, что за документы подписывает. В результате разразился жуткий скандал. Адвокат артистки Юлия Вербицкая обратилась в суд. Инстанция, как это ни странно, удовлетворила просьбу женщин и аннулировала документы, подписанные актрисой. Соответственно, и Сергею Моцарю эта квартира тоже уже не принадлежит.

Теперь настала очередь неприятно удивляться Бари Алибасову. Несмотря на то, что якобы продюсер не держит зла на супругу после ее победы в суде, стало известно о его желании побыстрее оформить развод. Помощница сообщила, что Лидия Федосеева-Шукшина спокойно восприняла эту новость, даже "обрадовалась".

"В окружении Лидии Николаевны считают, что все семейство Алибасовых – пиявки. И ничего хорошего от них моей подопечной ждать не приходится", – смачно слепила пощечину продюсеру помощница актрисы.

Более того, адвокат убежден, что Лидия Федосеева-Шукшина не будет страдать в одиночестве после развода. "Свято место пусто не бывает. Я уверена, что Лидия Николаевна не останется в одиночестве, и этот странный брак придет уже к своему закономерному финалу", – высказала пожелание Юлия Вербицкая.