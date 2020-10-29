Новая помощница высказалась о романе с Алибасовым: Иногда я остаюсь у него

Бари Алибасов представил общественности свою помощницу Викторию. Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной показал, как девушка умело его развлекает. Это породило слухи о новом романе продюсера группы "На-На".

Бари Алибасов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте два видео. На первом видно, как Виктория заботливо делает массаж продюсеру. В процессе музыкант и девушка обсудили "состояние нестояния" и пришли к выводу, что импотенции не существует.

На втором видео пользователи Сети увидели, как Виктория исполняет для Бари Каримовича танец живота. "Что может быть лучше?", – подписал кадры продюсер.

Поклонники усомнились, что Алибасова и его новую помощницу связывает только дружба. "А как же Лидия?", "Федосеева в восторге?", – поинтересовались пользователи Сети.

Журналисты связались с Викторией, чтобы узнать, как она познакомилась с Бари Каримовичем. Оказалось, Алибасов, страдающий от болей в спине, искал специалиста, который сможет его вылечить. В этом ему помогли знакомые. Они свели продюсера с девушкой-массажисткой.

После нескольких сеансов Бари Каримович и Виктория по-настоящему подружились, поэтому музыкант предложил ей стать помощницей, которая будет выручать в домашних делах.

"Иногда я остаюсь у него, по мере необходимости", – призналась Виктория.

Девушка рассказала, что часто исполняет танец живота на корпоративах, куда ее приглашают, передает Пятый канал. В выступлении перед Алибасовым Виктория ничего плохого не видит.



Также она высказалась о непростых отношениях продюсера с женой. Так, помощница Бари Каримовича отметила, что его угнетают отношения с Федосеевой-Шукшиной. Виктория считает: супругам нужно развестись.

Напомним, Алибасов и Федосеева-Шукшина на протяжении долгого времени решали имущественный спор. Актриса требовала, чтобы муж вернул подаренную ею квартиру. Ситуацию отягощал тот факт, что продюсер переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря.

Недавно суд признал сделку недействительной. Хозяйкой квартиры вновь стала Лидия Николаевна. Юристы Алибасова не согласны с решением инстанции, поэтому намерены обжаловать его. Что касается развода артистов, то пока нет ясности.