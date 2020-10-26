Варум предложили жестоко отомстить Агутину за измену

По слухам, пара провела ночь в отеле, а наутро девушка хвасталась своими любовными похождениями. Артист никак не стал комментировать информацию, которая появилась в прессе.
Однако накануне Анжелика Варум обратила внимание на рекламную рассылку одного интернет-магазина. В предложении говорилось, что у них в ассортименте есть биты для бейсбола и других целей. "Машенька (Настоящее имя Варум. – Прим. ред.), опять этот медведь вам изменил?" – говорилось в послании.
Артистка с юмором отреагировала на письмо. Звезда уточнила, зачем же так жестоко и радикально решать вопросы, тем более приплетая сюда еще и русскую народную сказку.
Поговаривают, что Леонид Агутин и раньше позволял себе приключения на стороне. Впрочем, похоже, Анжелику Варум это не сильно волнует – она спокойно закрывает глаза на интрижки мужа. По словам певицы, она считает ту женщину главной в жизни мужчины, для которой он пишет стихи.
Напомним, ранее звезда признавалась, что в ее браке есть не только любовь, но и противоречия. Однако даже споры стали частью семейного быта, и артистка искренне благодарна мужу за долгие годы счастливой жизни.
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