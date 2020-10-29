Кудрявцева сажает двухлетнюю дочь на шпагат

В прошлом месяце Лера Кудрявцева показывала кадры с первых балетных занятий Машеньки. Тогда девочка едва проявляла интерес к наставнику. Сейчас же дочь телеведущей полностью вовлечена в процесс.
Накануне Кудрявцева опубликовала в "Инстаграм" видео, на которых видно, как Маша старается танцевать. На занятии девочка исполнила "Тарантеллу", конечно не без помощи наставника. Также пользователи Сети могли увидеть, как наследницу телеведущей сажают на шпагат.
Кудрявцева гордится успехами дочери. Вероятно, Лера надеется, что в будущем Машенька станет звездой балета.
И если одни поклонники восхищаются занятиями наследницы телеведущей, то другие выражают беспокойство. По их мнению, девочку можно отдавать в балет позднее. Сейчас же у малышки не сформирован скелет. "Зачем заставлять ребенка?", "Адское испытание!", – писали фолловеры.
Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, от которого и родила дочь. Также у телеведущей есть 30-летний сын Жан. Его отцом является барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Ленюк.
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