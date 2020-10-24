Вид мужа Кудрявцевой на четвереньках в трусах поверг в шок

Накануне Лера Кудрявцева решила быть слишком откровенной со своими подписчиками. Звезда опубликовала домашнее видео, звездой которого стал ее муж. Игорь Макаров предпочитает вести закрытый образ жизни. Однако сейчас он стал яркой фигурой всех интернет-площадок.

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