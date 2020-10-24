Вид мужа Кудрявцевой на четвереньках в трусах поверг в шок

33-летнего супруга телеведущей нельзя назвать активным пользователем социальных сетей. Игорь Макаров старается не появляться в "Инстаграме" звездной супруги.
Спортсмен делится одними лишь фотографиями тренировок и многочисленными упражнениями на пресс. Накануне молодой отец показал частичку из личной жизни. На уникальных кадрах отчетливо видно, как Игорь собирает игрушечную железную дорогу.
Все бы ничего, но после опубликования публикации, недоумение пользователей только возросло. Макаров был в одной лишь футболке, носках и трусах. Вполне домашний и уютный образ получился у спортсмена.
Сам же Игорь ничуть не смущен откровенными съемками телеведущей. Несмотря на то, что муж Кудрявцевой опубликовал подобные кадры, публика поспешила осудить представителя шоу-бизнеса.
"Штаны забыли надеть, папенька. Оделись бы перед тем, как ползать с ребенком на четвереньках", – накинулись на спортсмена комментаторы.
Лера Кудрявцева не стала отвечать разъяренным фанатам, а только продолжила выставлять личные архивы. В одном из интервью телеведущая призналась, что ее восхищает стойкость Игоря. Ведь спортсмен долгие годы умудрялся скрываться от папарацци и не привлекать общественное внимание.
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