Стали известны подробности состояния перенесшей инсульт Кудрявцевой

Лера Кудрявцева старается быть на связи с больной матерью. Телеведущая делала все, чтобы Александра Ивановна как можно быстрее пошла на поправку. Врачи же не хотели давать прогнозов, поскольку женщине 78 лет.
К концу октября состояние Кудрявцевой-старшей заметно улучшилось. В субботу, 24-го числа, ее должны были выписать из реабилитационного центра. По словам Леры, ее мама уже может ходить. Но без сложностей пока не обходится: у Александры Ивановны проблемы с рукой.
Восстановительный процесс еще не закончился. Врачи продолжат наблюдать за состоянием женщины, вероятно, уже в Москве.
Для Леры инсульт матери стал настоящим потрясением. Когда телеведущая узнала о госпитализации родительницы, долго не могла прийти в себя. Лишь спустя сутки ей удалось составить план действий.
Напомним, недавно Лера Кудрявцева выиграла суд против Андрея Разина, который публично ее оскорблял. Телеведущая не намерена на этом останавливаться, ведь ее обида на продюсера "Ласкового мая" велика.
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