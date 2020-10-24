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Стали известны подробности состояния перенесшей инсульт Кудрявцевой

Стали известны подробности состояния перенесшей инсульт Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В конце лета мама Леры Кудрявцевой Александра Ивановна слегла с инсультом. В тот момент женщина находилась на отдыхе в Алуште. Спустя два месяца ей стало гораздо лучше.
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Лера Кудрявцева старается быть на связи с больной матерью. Телеведущая делала все, чтобы Александра Ивановна как можно быстрее пошла на поправку. Врачи же не хотели давать прогнозов, поскольку женщине 78 лет.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

К концу октября состояние Кудрявцевой-старшей заметно улучшилось. В субботу, 24-го числа, ее должны были выписать из реабилитационного центра. По словам Леры, ее мама уже может ходить. Но без сложностей пока не обходится: у Александры Ивановны проблемы с рукой.

Восстановительный процесс еще не закончился. Врачи продолжат наблюдать за состоянием женщины, вероятно, уже в Москве.

Для Леры инсульт матери стал настоящим потрясением. Когда телеведущая узнала о госпитализации родительницы, долго не могла прийти в себя. Лишь спустя сутки ей удалось составить план действий.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)


Напомним, недавно Лера Кудрявцева выиграла суд против Андрея Разина, который публично ее оскорблял. Телеведущая не намерена на этом останавливаться, ведь ее обида на продюсера "Ласкового мая" велика.

Автор: 24 октября 2020, 12:12

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