"Ребенок родился с отклонениями": любовница сдала сына от Алибасова в детдом

У Бари Алибасова от сожительницы Елены Уронич есть сын Бари. Однако лишь сейчас стало известно, что у пары был еще ребенок, которого любовница продюсера вынуждена была сдать в детский дом.

В студии скандально известного шоу Андрея Малахова появился некий Александр Наседкин. 25-летний молодой мужчина, страдающий аутизмом, объявил себя сыном продюсера Бари Алибасова. Он предполагает, что его матерью является бывшая любовница Алибасова Елена Уронич.

Интересно, что и продюсер и его экс-возлюбленная тоже отметились на шоу. Елена Уронич призналась, что, помимо сына Бари, которого действительно родила от лидера группы "На-На", у нее был еще один сын. Однако, по словам Елены, она сдала его в детский дом. Женщина пошла на это под давлением Бари Алибасова. "Ребенок родился с отклонениями, и Бари сказал мне, что мы его не потянем", – объяснила Елена.

Женщина призналась, что жалеет о том, что сделала. "Я совершила самый страшный поступок в своей жизни, мне было очень тяжело жить с этим. В том, что сделано, я виню не только Бари, но и себя", – сообщила бывшая возлюбленная Алибасова.

Она отметила, что если объявивший себя ее и продюсера сыном Александр Наседкин действительно окажется родным, то она отдаст ему все свое тепло.

А вот Бари Алибасов с сомнением отнесся к тому, что может быть отцом молодого мужчины. В студии было озвучено, что Елена Уронич не раз проходила лечение в психиатрической клинике. Примечательно, что поддержать родителей пришел на шоу и сын Бари Алибасов-младший.

После обнародованного результата ДНК-теста, который оказался отрицательным, тот обратился к Александру Наседкину: "Этот человек героически преодолел огромное количество препятствий. Не надо думать, что он слабее остальных. Сейчас Саша находится здесь на центральном телевидении. Он показал себя классным парнем, и он мне нравится, потому что я не вижу в нем соперника за наследство".