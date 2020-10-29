Поддержавшей Макрона Собчак пригрозили отрезать голову

Несколько недель назад 18-летний чеченец Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя Саммюэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда на уроке. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя, выступающего за свободу слова, терактом.
27 октября Ксения Собчак в своем инстаграм-аккаунте разместила пост в поддержку французского лидера. Телеведущая назвала Макрона героем, а раскритиковавших его людей осудила за "средневековость". Ксения считает, что религиозные фанатики запугали народ, угрожая убить каждого пошутившего про ислам.
Сразу после этой публикации Собчак атаковали СМС-сообщениями и телефонными звонками. На том конце провода телеведущая слышала "людей с кавказским акцентом". "Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми трубку", "Ее голова также окажется там, если она не удалит пост", – пишут Ксении недоброжелатели.
Издание "Подъем" связалось с одним из звонивших телеведущей. Некий Ансур в беседе с журналистами пояснил, что не собирался угрожать Собчак. Мужчина лишь хотел выяснить, что она имеет в виду. Он считает публикацию Ксении провокацией, поэтому, как и остальные почитатели пророка Мухаммеда, ждет от знаменитости публичных извинений.
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